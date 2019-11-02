Россиянин скрутил пытавшегося похитить его дочь мужчину

Полиция поселка Поливановка в Ленинском районе Саратова проводит проверку в отношении мужчины, который, предположительно, попытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка и сдан правоохранителям. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает РИА Новости.

Как говорится в заявлении, поданном в полицию матерью девочки, незнакомый мужчина попытался затащить девочку в свой автомобиль. Ребенку удалось вырваться и добраться до дома, где она рассказала о произошедшем родителям, после чего ее отец выбежал на улицу и успел скрутить подозреваемого, а также вызвать полицию.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина.

Ранее в октябре широкий общественный резонанс вызвало убийство 9-летней жительницы Саратова Лизы К. Девочка пропала по пути в школу 9 октября. Подозреваемый в ее убийстве Михаил Туватин на допросе признался, что задушил ребенка, а тело спрятал в гаражах. После того как стало известно об убийстве девочки, жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя выдать им убийцу. Силовикам пришлось применить спецсредства.

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