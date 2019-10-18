Россия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Назван автор матерного послания в адрес России в Сирии
Фигуристка Самодурова выиграла короткую программу на турнире в Минске
Составлен портрет идеального туриста
В Киеве заявили о нехватке доказательств вины Порошенко
На Украине заявили о слежке за российской армией из космоса
Самая молодая миллиардерша в мире нашла новый способ подзаработать
Путин и Эрдоган обсудят Сирию без представителей Сирии
У бывшего возлюбленного Заворотнюк вслед за квартирой отберут баню и гараж
Решена многолетняя загадка ДНК
Новости партнеров

В Саратове объявился защитник предполагаемого убийцы 9-летней девочки

Перейти в «Мою Ленту»

В Саратове неизвестный отправил в администрацию города письмо с требованием отпустить предполагаемого убийцу девятилетней девочки Лизы К. Об этом сообщает «Версия-Саратов», текст письма распространился в соцсетях.

По мнению автора письма, подозреваемый Михаил Туватин невиновен и не совершал ни убийства, ни изнасилования. Показания предполагаемый убийца давал якобы под пытками. Обеспокоенный судьбой Туватина саратовец требует отпустить его на свободу, угрожая местным жителям расправой.

В администрации города отказались от комментариев изданию. По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального МВД Анастасии Захаровой, личность автора сообщения устанавливается.

Лиза К. пропала утром 9 октября по дороге в школу. Подозреваемого в убийстве Туватина задержали позднее, он сознался в преступлении и рассказал следствию, что задушил ребенка со злости за грубый ответ. Тело он спрятал в гаражах. Ранее мужчину судили за насильственные действия сексуального характера. Отец Туватина заявил, что неоднократное лишение свободы не помогло его сыну исправиться, и предложил казнить его.

После того как стало известно об убийстве ребенка, жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя выдать им убийцу. Силовикам пришлось применить спецсредства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Саратове ищут человека, который угрожал местным жителям и призывал отпустить обвиняемого в убийстве 9-летней девочки на свободу
Мать убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни
В Саратове захотели назвать школу именем убитой девочки
Отец предполагаемого убийцы девятилетней девочки предложил казнить сына
Другие материалы рубрики
Россия00:0317 октября

«Вот я вынес смертный приговор, и кто выиграл?»

Россияне требуют казнить убийц и педофилов. Почему это не спасет детей
19:28Сегодня

На российском заводе отменили проверки на трезвость по просьбам трудящихся

19:07Сегодня

В Саратове захотели назвать школу именем убитой девочки

18:51Сегодня

Пожилой россиянин спустя полгода обнаружил дома скелет супруги

Россия00:0215 октября
Паша Лапушкин

Стеклянный мальчик

Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
18:27Сегодня

Названа главная задача созданной в России Военно-строительной компании

18:15Сегодня

Медведев поручил оповещать власти России о химических и биологических ЧП

17:50Сегодня

Россиян заставили оплатить проезд способом XIX века и обозвали тупыми

Россия00:0215 октября

«Это самое опасное, что сейчас существует в России»

Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
17:18Сегодня

Девятилетний россиянин решил поиграть и всполошил всю городскую полицию

16:30Сегодня

Россиянка выпрыгнула из окна после восьми часов изнасилований

16:22Сегодня

Россиянин за рулем фуры потерял сознание и мастерски избежал столкновения

Россия
В Саратове объявился защитник предполагаемого убийцы 9-летней девочки
«Вот я вынес смертный приговор, и кто выиграл?»
Россияне требуют казнить убийц и педофилов. Почему это не спасет детей
На российском заводе отменили проверки на трезвость по просьбам трудящихся
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
В Саратове захотели назвать школу именем убитой девочки
«Это самое опасное, что сейчас существует в России»
Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
Пожилой россиянин спустя полгода обнаружил дома скелет супруги
Все материалы
Мир
Россия пообещала Турции очистить север Сирии от курдов
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Китай посмеялся над желанием Гонконга жить по-украински
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
В ЕС отложили санкции против Турции
Все материалы
Бывший СССР
Раскрыта стоимость питания на рекордной пресс-конференции Зеленского
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
Лукашенко обвинил Россию в сдерживании интеграции ЕАЭС
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о согласии на «формулу Штайнмайера»
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
Лукашенко нашел себе работу после президентства
Все материалы
Экономика
Подсчитаны потери России от таяния вечной мерзлоты
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
«Нафтогаз» оценил ущерб от России в 11 миллиардов долларов
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
Министр экономического развития РФ Максим ОрешкинТрансформация как путь к диалогу
Цели и механизмы масштабного проекта «Трансформация делового климата»
Молдавия сообщила о договоренности с Россией по поставкам газа
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыты подробности первых минут после ДТП с российским «пьяным» мальчиком
«Я думала, он навсегда останется в больнице»
Россиянин устроил кровавую расправу над своей семьей. Но в колонию отправили его врача
Назван предполагаемый заказчик убийства Деда Хасана
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Пойманную с наркотиками звезду «Счастливы вместе» оштрафовали и лишили прав
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным
Названа возможная причина убийства отца сестрами Хачатурян
Все материалы
Наука и техника
Решена многолетняя загадка ДНК
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
Назван лучший способ борьбы с диабетом
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Российские синоптики пожаловались на необходимость использовать спутники США
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
В смартфонах нашли причину ускоренного старения
Все материалы
Спорт
Овечкин порассуждал о будущем в НХЛ
Алина Загитова«Мне говорили, что я середнячок»
У Загитовой и Медведевой все меньше шансов на золото — их теснят молодые фигуристки
Менеджера Нурмагомедова отказались пускать на бои
«Была сильная депрессия»
 
Нурмагомедов надел шапку-ушанку и вспомнил о войне
«Дьяволы» против красных
На чем можно заработать в девятом туре АПЛ
Газета показала нового тренера «Спартака» в образе Джокера и разъярила фанатов
Все материалы
Культура
Отец Цоя назвал чушью новую версию гибели сына
«Миллиарда недостаточно!»
 
Стало известно об избиении актера Марьянова перед смертью
Дело колкое
Казни, кровь и конструктивизм: как выглядит современное искусство Кавказа
Лидер Rammstein появился на дне рождения Лободы
Спектакль «Далеко отсюда» театра LiquidTheatreКак большие
Эти российские театры делают вид, что они современны и независимы. Почему это не так?
Леди Гага запрыгнула на фаната и рухнула со сцены
Все материалы
Интернет и СМИ
Иностранцы обругали российскую блогершу за неуместное фото из Барселоны
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Вдова Доренко представила фильм о журналисте
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Звезда «Физрука» отправилась на шоу «Холостяк»
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
В «Орел и решку» вернут еще одну популярную ведущую
Все материалы
Ценности
Женщина подхватила смертельно опасную инфекцию после посещения салона красоты
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Самая молодая миллиардерша в мире нашла новый способ подзаработать
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Роскошный салон Boeing 747 королевской семьи показали изнутри
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Ошибка в речи Трампа опозорила его перед модниками
Все материалы
Путешествия
Младенец умер на борту летевшего в Москву самолета
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Составлен портрет идеального туриста
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Дебош пьяного пассажира на рейсе из Москвы попал на видео
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Пьяный пассажир захотел выйти из самолета во время полета и сорвал рейс
Все материалы
Из жизни
Отец спас ребенка из-под колес автобуса ценой своей жизни
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Подаренный британке минипиг оказался обычной свиньей
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Сотни тысяч уток приняли за пожар
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Молниеносная реакция ребенка спасла соседей от мучительной смерти
Все материалы
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
UAZ придумал фары для «Русского Прадо»
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа
Раскрыта внешность первого кроссовера Aston Martin
Все материалы
Дом
Москвичи увлеклись перепродажей квартир
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Россиянкам посоветовали переехать в деревню и рожать
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Российская актриса пожаловалась на не выплатившего ипотеку мужа
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
Россиянка обозлилась на гостиницу и добилась ее закрытия
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Названо препятствие для внедрения беспилотных машин в России
Над малыми экспортерами предложили ослабить контроль
Все материалы