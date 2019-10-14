Отец предполагаемого убийцы девятилетней девочки предложил казнить сына

Отец Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки из Саратова, Михаил Туватин-старший заявил, что неоднократное лишение свободы не помогло его сыну исправиться. Об этом он в понедельник, 14 октября, рассказал телеканалу «Саратов 24».

По его словам, в сложившейся ситуации нет необходимости снова сажать Туватина-младшего в тюрьму. «Лишил жизни ребенка. Конечно, расстрелять, я считаю, что надо расстрелять. Высшая мера наказания, это как на фронте», — пояснил он.

65-летний мужчина добавил, что уже на протяжении 30 лет живет отдельно от семьи, и воспитанием сына занималась бывшая жена. Собеседник агентства подчеркнул, что мальчик уже с детства был «вороватый» и несколько раз «по-крупному» его обкрадывал.

«Я считаю, что он мне не сын», — заключил Туватин-старший, подчеркнув, что не имеет желания встречаться с сыном. Мужчина отметил, что после того, как он узнал о произошедшем, у него ухудшилось здоровье, он «каждые пять минут» измеряет давление и не в состоянии передвигаться по квартире.

Ранее в понедельник стало известно о том, что мать убитой девятилетней жительницы Саратова Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города. Она поблагодарила всех за поддержку и призвала чиновников сделать дороги до школ безопасными.

Девятилетняя Лиза пропала по пути в школу 9 октября. Подозреваемый в ее убийстве, четырежды судимый Туватин признался в ходе допроса, что задушил девочку, а ее тело спрятал в гаражах. После того как стало известно об убийстве ребенка, жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя выдать им убийцу. Силовикам пришлось применить спецсредства.

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