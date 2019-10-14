Москалькова назвала мутантом подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что подозреваемый в убийстве девятилетней девочки из Саратова Михаил Туватин не обратится к ней за помощью. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уполномоченный по правам человека, а не по правам мутантов», — сказала омбудсмен. Кроме того, Москалькова назвала его получеловеком.

Девятилетняя Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Подозреваемого в убийстве задержали, он сознался, что задушил ребенка, а тело спрятал в гараже. Мужчина арестован на два месяца, до 11 декабря. Он несколько раз был судим за кражу, нападение и изнасилование девушки.

После того, как стало известно об убийстве девочки, жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя выдать им убийцу. Силовикам пришлось применить спецсредства.

На фоне трагедии россияне поддержали возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов. За выступили 80 процентов жителей страны. 16,7 процента прошедших опрос высказались против возвращения высшей меры наказания. Еще чуть более трех процентов респондентов предложили другой вариант в комментариях.

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