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Опубликованы подробности прошлых преступлений убийцы девочки в Саратове

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Михаил Туватин

В апреле 2011 года подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин совершил несколько преступлений по дороге домой из колонии, откуда только что освободился. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает Daily Storm.

По данным издания, в приговоре суда говорится, что через несколько часов после освобождения из колонии, где он сидел за кражу, Туватин напился, напал на девушку, ограбил и изнасиловал ее.

Уже через неделю он был задержан полицией в своем доме. Туватин признал вину и снова отправился за решетку.

Ранее участвовавший в поиске убитой Лизы волонтер рассказал, как был устроен тайник Туватина в гаражах. По его словам, Туватин тайно присоединил к своему гаражу два других через систему лазов. Гаражи снаружи выглядели заброшенными. В одном из них нашли тело школьницы.

Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Подозреваемого в убийстве задержали, он сознался в преступлении и рассказал следствию, что задушил ребенка со злости за грубый ответ.

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