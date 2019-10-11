На месте убийства девятилетней девочки в Саратове появились игрушки и цветы

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В Саратове местные жители начали нести живые цветы и игрушки к месту обнаружения тела девятилетней девочки Лизы. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Как пишет издание «Саратов 24», люди начали приходить сразу после того, как новость об убийстве появилась в СМИ. Соседка погибшей девочки сказала, что родители не хотят ни с кем общаться и написали объявление, чтобы цветы и игрушки к подъезду не приносили.

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Ранее сообщалось, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился оказать семье погибшей девочки помощь. Он также выразил соболезнования родителям ребенка. Родственники убитой в Саратове девятилетней девочки начали сбор средств на ее похороны. 11 октября в городе пройдет панихида по убитому ребенку.

Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Подозреваемого в убийстве задержали позднее, он сознался в преступлении и рассказал следствию, что задушил ребенка со злости за грубый ответ. Тело он спрятал в гаражах. Ранее мужчину судили за насильственные действия сексуального характера.

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