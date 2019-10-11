Власти пообещали помочь семье убитой в Саратове девочки

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился, чтобы семье убитой в Саратове девочке оказали помощь по расходам на траурные мероприятия. Об этом сообщила начальник пресс-службы губернатора Нина Попова, передает РИА Новости.

Она также отметила, что Радаев выразил соболезнования семье ребенка.

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Уполномоченный по правам ребенка в региона Татьяна Загородняя сообщила агентству, что семья пока отказывается от помощи психологов.

Ранее власти отреагировали на сообщения о том, что жители города захотели линчевать убийцу девочки — в ответ на это они заявили, что в городе спокойная обстановка. Как сообщила Загородняя, по ребенку «скорбит весь город».

Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Подозреваемого в убийстве задержали позднее, он сознался в преступлении и рассказал следствию, что задушил ребенка со злости за грубый ответ. Тело он спрятал в гаражах. Ранее мужчину судили за насильственные действия сексуального характера.

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