Арестован подозреваемый в убийстве российской школьницы

Подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове арестован на два месяца, до 11 декабря. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Расследованием занимаются наиболее опытные следователи и криминалисты саратовского управления Следственного комитета, также привлечены сотрудники центрального аппарата ведомства. Назначены необходимые судебные экспертизы. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Ранее сообщалось, что 35-летнего Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девочки, тайно вывезли из Саратова. Он находится в изоляторе города Энгельс в отдельной камере.

Девятилетняя Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Подозреваемого в убийстве задержали, он сознался, что задушил ребенка, а тело спрятал в гараже. Жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя выдать им убийцу. Силовикам пришлось применить спецсредства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!