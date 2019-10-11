Убийце девятилетней девочки из Саратова предрекли пожизненный срок

Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы из Саратова был четырежды судим, и на этот раз его, вероятнее всего, ждет пожизненное лишение свободы. Об этом заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко, передает в пятницу, 10 октября, Telegram-канал «Подъем».

По словам Максименко, две из четырех судимостей саратовца были за преступления сексуального характера, каждый раз он отбывал наказание полный срок, несмотря на просьбы об условно-досрочном освобождении. ФСИН не давала ему положительных характеристик, более того, в дальнейшем он стоял на специальном учете как опасный контингент.

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Замдиректора службы отметил, что с заключенным много работали психологи и психиатры. Специалисты пришли к выводу, что он и в дальнейшем будет представлять угрозу для окружающих, поскольку «носящие сексуальный характер идеи его не покинули». Однако ввиду того, что срок отбывания им наказания подошел к концу, рецидивиста должны были выпустить.

На этот раз, уверен Максименко, подозреваемому в убийстве девочки грозит пожизненное лишение свободы. Такое наказание предусматривает статья об убийстве ребенка.

Девятилетняя Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. На следующий день полицейские задержали подозреваемого в ее убийстве, он показал им спрятанное в гараже тело и рассказал, что задушил ребенка со злости за грубый ответ.

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