Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком. Видео ее разговора опубликовано в Telegram-канале RT.

«Он замечательный, добрый, умный, работящий. Он работал простым рабочим», — сообщила мать подозреваемого. Она не верит в то, что ее сын совершил преступление. Женщина уверена, что в полиции «разберутся».

Соседка Туватиных рассказала RT, что мать предполагаемого убийцы угрожала ее сыну. Она воткнула палку в колесо велосипеда мальчика, после чего тот упал. По словам соседки, мать Туватина грозилась, что ее сын убьет всех детей, когда выйдет из тюрьмы. Также женщина угрожала классной руководительнице убитой девочки, которая живет в этом же доме.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



