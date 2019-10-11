Названы обстоятельства смерти девятилетней девочки в Саратове

Убитая в Саратове девятилетняя девочка Лиза погибла в результате механической асфиксии. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает Telegram-канал «112».

Согласно заключению экспертов, на шее ребенка найдены следы пальцев и синяки. Кроме того, ясно видна борозда шириной 5-7 миллиметров. Судя по всему, подозреваемый Михаил Туватин начал душить девочку руками, а потом использовал веревку или шнур в качестве удавки.

Материалы по теме Россияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки Разъяренную толпу в Саратове сдержали слезоточивым газом. В город стягиваются силовики

Ранее сообщалось, что жители Саратова начали приносить цветы и игрушки на место убийства. Соседка погибшей девочки сказала, что родители не хотят ни с кем общаться и написали объявление, чтобы цветы и игрушки к подъезду не приносили.

Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Подозреваемого в убийстве задержали позднее, он рассказал следствию, что задушил ребенка со злости за грубый ответ, а тело спрятал в гаражах. Ранее мужчину судили за насильственные действия сексуального характера.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru