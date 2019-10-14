Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением

Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города. Ролик опубликован в Facebook-аккаунте Ирины Кулясовой.

В обращении Киселева поблагодарила всех за поддержку. «Саратов оказался наполнен очень добрыми, сильными и надежными людьми, на которых можно положиться, на которых можно опереться в трудную минуту», — сказала она, отметив, что ей звонили из многих городов России.

Кроме того, женщина призвала чиновников сделать дороги до школ безопасными. «Дети полдня проводят в школе, дети проходят через такие дебри — даже мы не знаем, где они ходят. Об этом я сообщила саратовским властям, они готовы нам содействовать в этом», — отметила мать убитой Лизы.

Девочка пропала по пути в школу 9 октября. Подозреваемый в ее убийстве Михаил Туватин на допросе признался, что задушил ребенка, а тело спрятал в гаражах. После того как стало известно об убийстве девочки, жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя выдать им убийцу. Силовикам пришлось применить спецсредства.

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