В Саратове захотели назвать школу именем убитой девочки

Жители Саратова попросили городскую администрацию назвать школу №73 в честь убитой девятилетней девочки Лизы.К., которая там училась. Фотографию обращения опубликовало ИА «Версия-Саратов».

Автор инициативы рассказал агентству, что не против, если именем девочки назовут другое учреждение, на которое согласна администрация. Обращение подписали 17 человек, его направили на имя главы Саратова Михаила Исаева и министра образования Саратовской области Ирины Седовой.

В администрации ТАСС подтвердили, что получили обращение, его пообещали рассмотреть.

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Ранее мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева высказалась против отмены моратория на смертную казнь в России. Женщина сказала, что «нельзя смешивать имя ребенка и смертную казнь». Россияне поддержали возвращение смертной казни на фоне убийства девочки.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября. После задержания подозреваемый сознался, что задушил ребенка, а тело спрятал в гараже. По словам мужчины, он незаконно присвоил себе чужой гараж. Проходя мимо него, девочка заговорила с ним, и он испугался, что гараж может принадлежать ее семье.

После того как стало известно об убийстве ребенка, жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя выдать им убийцу. Силовикам пришлось применить спецсредства. Известно, что подозреваемый был несколько раз судим за кражу, нападение и изнасилование девушки.

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