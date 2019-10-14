Российский мэр решил снести гаражи после убийства девятилетней девочки

Власти Саратова задумали «снести или оградить» гаражи в городе. Тема стала актуальной после убийства девятилетней девочки, тело которой убийца спрятал в гараже. Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев, пишет издание «Версия Саратов».

По его словам, в областном центре будет проведена инвентаризация этих нежилых помещений и выявлены их собственники. Как отметил Исаев, сейчас гаражами практически никто не пользуется. «Надо понимать, что гаражи, которые строились в 1960-1980 годах, они были востребованы. Там были машины, там были места хранения бытовых вещей, там были погреба», — рассказал он.

Градоначальник добавил, что в первую очередь работа будет проведена с неблагоустроенными гаражами, которые находятся в разваленном состоянии.

Девятилетняя Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Подозреваемого в убийстве задержали, он сознался, что задушил ребенка, а тело спрятал в гараже. Мужчина арестован на два месяца, до 11 декабря. Он несколько раз был судим за кражу, нападение и изнасилование девушки.

Путь девочки в школу проходил через гаражи, заросшие травой и кустарниками. Мама школьницы призвала местных властей сделать дороги до школ безопасными. «Дети полдня проводят в школе, дети проходят через такие дебри — даже мы не знаем, где они ходят. Об этом я сообщила саратовским властям, они готовы нам содействовать в этом», — отметила она.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!