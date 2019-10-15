Родителей заставят отчитываться о передвижении детей после убийства в Саратове

В мэрии Саратова после убийства девятилетней девочки пообещали составить для каждого ученика индивидуальный маршрут от школы до дома, отклонение от которого родители должны будут письменно объяснить. Об этом сообщила председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая, передает «Коммерсантъ-Саратов».

По ее словам, если школьнику по какой-то причине надо изменить маршрут и, например, зайти к родственникам, в магазин, или пройтись с друзьями, родители должны будут письменно уведомить об этом школу.

Мэр Саратова Михаил Исаев также поручил вырубить в городе зеленые насаждения. По его словам, каждая улица должна просматриваться «с одного конца до другого». «Тогда не появится ни у кого мотивация сидеть в траве, за кустами, деревьями, сидеть распивать и так далее», — заявил мэр.

Ранее жители Саратова показали фотографии других опасных улиц и дворов, где вынуждены ходить их дети. На опубликованных в соцсетях кадрах видно заброшенные здания, высокие кусты и деревья, а также мусор. Саратовцы утверждают, что в подобных местах собираются «наркоманы и бомжи» либо пьяные люди. По их словам, там также ходят бродячие собаки.

Девятилетняя Лиза пропала утром 9 октября по пути в школу, ее путь проходил через гаражи, заросшие травой и кустарниками. Подозреваемый в убийстве сознался, что задушил девочку, а тело спрятал в гараже. Он пояснил, что незаконно присвоил себе чужой гараж. Проходя мимо, девочка якобы заговорила с мужчиной, и он испугался, что гараж может принадлежать ее семье. После того, как стало известно об убийстве ребенка, местные жители устроили стихийный митинг, который пришлось разгонять силовикам.

После случившегося мэр города Михаил Исаев сообщил, что в городе «снесут или оградят» гаражи. На фоне происшествия россияне выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов — 80 процентов поддержали эту идею. Еще 16,7 процента выступили против возвращения высшей меры наказания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru