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Саратовцы показали опасные улицы и дворы после убийства 9-летней девочки

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Жители Саратова после убийства девятилетней девочки Лизы, тело которой нашли в гаражах, стали публиковать в соцсетях фотографии других опасных улиц и дворов, где вынуждены ходить их дети.

«Во дворе мусорка, заброшенные сараи, свалка стройматериалов от снесенного в этом дворе дома! Непроходимые кусты! Дети также ходят через двор в школу! Очень опасный двор в самом центре города, вплотную прилегающий к МОУ СОШ №18!» — написала одна из местных жительниц в сообществе «Саратов онлайн» во «ВКонтакте».

«Я многодетная мама. У меня двое школьников, третий ребенок пошел на подготовительные курсы. Мы живем в Заводском районе на улице Карьерная. Дети ходят в школу №106, которая находится в семи минутах ходьбы от дома. Но чтобы дойти до учебного заведения, нужно спуститься по кромешной темноте. Рядом со школой находится детская инфекционная больница, бывший заброшенный профилакторий, в котором живут бездомные собаки. Кругом одни деревья, свисающие на дорогу. По пути к школе нет ни одного фонаря. Дети ходят в школу одни», — рассказали в сообществе «Новости города Саратова».

На опубликованных жителями кадрах виден мусор, гаражи, полуразрушенные здания, высокие кустарники и деревья. Некоторые из них также сообщали, что в подобных местах собираются «наркоманы и бомжи» либо пьяные люди. Они также пожаловались, что иногда сами косят траву, чтобы детям было безопаснее ходить.

13 октября на видео сняли ежедневный маршрут погибшей Лизы между школой и домом, который проходил вдоль многочисленных гаражей.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября. После задержания подозреваемый сознался, что задушил ребенка, а тело спрятал в гараже. По словам мужчины, он незаконно присвоил себе чужой гараж. Проходя мимо него, девочка якобы заговорила с ним, и он испугался, что гараж может принадлежать ее семье.

После того как стало известно об убийстве ребенка, жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя выдать им убийцу. Силовикам пришлось применить спецсредства. Известно, что подозреваемый был несколько раз судим за кражу, нападение и изнасилование девушки.

После случившегося мэр города Михаил Исаев сообщил, что в городе «снесут или оградят» гаражи. На фоне происшествия россияне выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов — 80 процентов поддержали эту идею. Еще 16,7 процента выступили против возвращения высшей меры наказания.

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