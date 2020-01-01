Похитившая семилетнюю девочку в Москве женщина дала показания

Россиянка, задержанная по подозрению в похищении семилетней девочки в Москве, была приглашена на новый год в семью ребенка. Об этом сообщает издание Baza.

Женщина объяснила, что пыталась спасти девочку. По ее словам, мать похищенной громко ругалась со своим сожителем. Зашедшая на праздник Татьяна Грачева рассказала, что увидела грязного ребенка, пьяных людей, крики и шум. Она отметила, что девочка сама попросила забрать ее, и в 2:30 по московскому времени они ушли.

Женщина отвела ребенка к себе домой и уложила спасть. Днем Грачева привела ее в полицию, в настоящий момент они находятся на допросе СК. На мать ребенка составляют протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.

О похищении ребенка заявили в МВД. По информации полиции, инцидент произошел на улице Яблочкова в Бутырском районе столицы. РЕН ТВ сообщил, что, по словам подозреваемой в похищении, ребенок был найден на улице.

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