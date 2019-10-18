Выдумавшая беременность россиянка попыталась украсть младенца

Жительница города Шарыпово в Красноярском крае соврала о беременности и попыталась похитить из роддома младенца, чтобы показать его своей матери как внука. Об этом сообщили в Красноярском краевом суде, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. 29-летняя женщина пробралась в детскую больницу, ударила одну из пациенток по голове и попыталась украсть у нее ребенка. Кражу предотвратили, но женщине удалось скрыться.

Ее задержали через несколько дней. На суде она объяснила, что соврала о беременности. Она признала вину, ее приговорили к 5 годам и месяцу лишения свободы условно.

Ранее жительница Кемеровской области попыталась украсть чужого ребенка из роддома, потому что несколько месяцев назад она соврала своему мужу, что беременна. Похитительницу остановил отец ребенка, который пришел в роддом навестить жену. Он увидел неизвестную с младенцем на руках, завернутым в большую куртку, догнал ее, отнял сына и вернул в роддом.

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