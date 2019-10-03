Россиянка попыталась украсть новорожденного из роддома

Жительница Кемерова попыталась украсть из роддома в Ленинске-Кузнецком новорожденного мальчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС.

Женщину остановил отец ребенка, который пришел в роддом навестить жену. Он увидел неизвестную с младенцем на руках, завернутым в большую куртку, догнал ее, отнял сына и вернул в роддом.

Похитительнице удалось скрыться, но позже полиция задержала ее на автовокзале. Мотивы женщины неизвестны, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

25 сентября сиделка из Заводоуковска похитила ребенка и убила его. Предположительным мотивом ее действий считают месть за расставание со старшим братом младенца. По данным Ura.ru, пара рассталась за полгода до совершения убийства. Девушка была ранее судима за нападение на несовершеннолетнюю и сотрудника полиции.

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