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В России нашли мертвым украденного дважды судимой сиделкой ребенка

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Ребенок, которого 24 сентября похитила сиделка Виктория Айметдинова в городе Заводоуковск, найден в лесу мертвым. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что няню задержали. Причина смерти ребенка пока неизвестна.

По предварительным данным, девушка поссорилась с молодым человеком, с которым проживала. Она пошла за вещами к его родственникам, а те попросили ее посидеть с ребенком, чтобы сходить на похороны. Девушка согласилась, а затем ушла, передает РИА Новости. Источник агентства сообщил, что при задержании она выглядела невменяемой.

Ранее стало известно, что жительница Заводоуковска похитила ребенка родителей своего молодого человека, с которым рассталась накануне. Родители предположили, что она сделала это из мести.

Девушка была дважды судима. В 2013 году она, будучи пьяной, несколько раз ударила несовершеннолетнюю по лицу — тогда ее приговорили к исправительным работам, а также заставили выплатить компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей. В 2015 году Айметдинову судили за применение насилия в отношении сотрудника власти. Также будучи пьяной, она несколько раз ударила полицейского рукой по лицу и ногой в пах после того, как он сделал ей замечание и попросил не материться в общественном месте. За это ее приговорили к полутора годам условно.

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