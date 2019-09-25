Дважды судимая российская сиделка похитила младенца ради мести

В тюменском городе Заводоуковск 23-летняя местная жительница Виктория Айметдинова пропала вместе с шестимесячным младенцем, за которым она присматривала. Об этом сообщил один из родственников матери Андрей Гафнер в сообществе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Как следует из прикрепленной к публикации ориентировки, Айметдинова пропала 24 сентября в период с 11:30 до 15:20. Родители рассказали Znak.com, что знакомы с ней около двух лет. Отмечается, что Айметдинова около трех лет встречалась со старшим сыном родителей младенца. Известно, что накануне происшествия пара рассталась — родители предполагают, что таким образом девушка решила отомстить.

В день исчезновения они уехали на похороны, а когда вернулись, дома не было ни девушки, ни ребенка. Там добавили, что сотрудники ведомства начали поиск пропавших.

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Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК («Похищение несовершеннолетнего»). В ведомстве пропавшую девушку назвали няней ребенка.

В МВД изданию «Мегатюмень» сообщили, что Айметдинова ранее привлекалась к уголовной ответственности, но не уточнили, по каким статьям. На сайте прокуратуры ямальского города Муравленко сообщается, что в середине декабря 2013 года тезка пропавшей девушки — 18-летняя Виктория Айметдинова, будучи пьяной, пять раз ударила по лицу и телу несовершеннолетнюю. Ее осудили по части 2 статьи 116 УК («Нанесение побоев из хулиганских побуждений»). Айметдиновой назначили исправительные работы, а также заставили выплатить компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

В 2015 году Айметдинову судили за применение насилия в отношении сотрудника власти, пишет 72.ru. В состоянии алкогольного опьянения она несколько раз ударила полицейского рукой по лицу и ногой в пах после того, как он сделал ей замечание и попросил не материться в общественном месте. За это ее приговорили к полутора годам условно.

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