Появились подробности убийства российского ребенка сиделкой

Тело пятимесячного младенца, которого похитила сиделка Виктория Айметдинова в городе Заводоуковск Тюменской области, нашли в целлофановом пакете в лесу. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что подозреваемая в убийстве 23-летняя сиделка задушила ребенка и бросила его тело в нескольких километрах от дома, где проживала семья. Она намеревалась покинуть регион автостопом, но ее задержали недалеко от места преступления.
Возможным мотивом, побудившим россиянку к совершению преступления, стала месть. Она около трех лет встречалась со старшим сыном родителей младенца. Известно, что накануне убийства пара рассталась.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК России («Похищение несовершеннолетнего»). Подозреваемая Айметдинова ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. На сайте прокуратуры ямальского города Муравленко сообщается, что в середине декабря 2013 года тезка пропавшей девушки — 18-летняя Виктория Айметдинова, — будучи пьяной, пять раз ударила по лицу и телу несовершеннолетнюю. Ее осудили по части 2 статьи 116 УК России («Нанесение побоев из хулиганских побуждений»). Айметдиновой назначили исправительные работы, а также заставили выплатить компенсацию в размере 15 тысяч рублей.
В 2015 году Айметдинову судили за применение насилия в отношении сотрудника власти, пишет 72.ru. В состоянии алкогольного опьянения она несколько раз ударила полицейского рукой по лицу и ногой в пах после того, как он сделал ей замечание и попросил не материться в общественном месте. За это ее приговорили к полутора годам условно.