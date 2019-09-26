Стали известны подробности смерти похищенного сиделкой российского младенца

Похищенный сиделкой в Заводоуковске младенец был уже мертв, когда родители узнали, что он пропал. Об этом рассказали в Следственном комитете по Тюменской области, передает Ura.ru.

По версии следствия, 24 сентября 23-летняя Виктория Айметдинова около 12 часов взяла ребенка и пошла с ним в лес за домом. Там, примерно в 13 часов, она убила ребенка. Тело младенца и девушку нашли 25 сентября.

Соседи Айметдиновой из Муравленко, где раньше жила девушка, рассказали агентству, что у нее были проблемы с психикой. Собеседники предположили, что они начались из-за развода родителей. Возможным мотивом преступления стала месть. Девушка около трех лет встречалась со старшим сыном родителей младенца. По данным Ura.ru, пара рассталась за полгода до совершения убийства.

Ранее стало известно, что сиделка задушила ребенка и бросила его тело в нескольких километрах от дома, где проживала семья. Она намеревалась покинуть регион автостопом, но ее задержали недалеко от места преступления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК России («Похищение несовершеннолетнего»). Подозреваемая Айметдинова ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В середине декабря 2013 года тезка пропавшей девушки — 18-летняя Виктория Айметдинова, — будучи пьяной, пять раз ударила по лицу и телу несовершеннолетнюю. Ее осудили по части 2 статьи 116 УК России («Нанесение побоев из хулиганских побуждений»). Айметдиновой назначили исправительные работы, а также заставили выплатить компенсацию в размере 15 тысяч рублей.

В 2015 году Айметдинову судили за применение насилия в отношении сотрудника власти, пишет 72.ru. В состоянии алкогольного опьянения она несколько раз ударила полицейского рукой по лицу и ногой в пах после того, как он сделал ей замечание и попросил не материться в общественном месте. За это ее приговорили к полутора годам условно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru