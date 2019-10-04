Похитившая младенца из роддома россиянка соврала мужу о своей беременности

Жительница Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская область) пыталась украсть чужого ребенка из роддома, потому что несколько месяцев назад она соврала своему мужу, что беременна. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 41-летняя женщина, работавшая учительницей математики, приехала в Кемерово из другого города. Сообщив мужу по телефону о рождении сына, она проникла в родильное отделение и похитила оттуда чужого младенца.

Женщину задержали на автовокзале Ленинска-Кузнецкого, когда та уже вернулась в свой город. Она призналась, что соврала супругу о беременности несколько месяцев назад.

Следователи проводят проверку. Женщине планируют провести психолого-психиатрическую экспертизу. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 126 УК («Похищение заведомо несовершеннолетнего»).

Ранее сообщалось, что похитительницу остановил отец ребенка, который пришел в роддом навестить жену. Он увидел неизвестную с младенцем на руках, завернутым в большую куртку, догнал ее, отнял сына и вернул в роддом.

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