Россиянка решила доказать мужу беременность и похитила новорожденную девочку

В Йошкар-Оле предъявлено обвинение местной жительнице, которая похитила новорожденную девочку из роддома. Об этом в среду, 25 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 23 марта 33-летняя россиянка похитила ребенка, чтобы подтвердить мужу собственную беременность о которой говорила ранее. О случившемся стало известно правоохранительным органам. СКР возбудил уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»). Полицейские нашли пропавшую девочку через несколько часов после случившегося, она возвращена родителям.

На время следствия подозреваемая останется под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

2 ноября 2019 года сообщалось, что полиция поселка Поливановка в Ленинском районе Саратова проводит проверку в отношении мужчины, который попытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка и сдан правоохранителям.

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