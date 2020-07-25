Из российского роддома выкрали новорожденного

Неизвестный выкрал из роддома в Ростовской области новорожденного ребенка. Об этом в субботу, 25 июля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как отмечается, инцидент произошел в городе Сальске. По данным следствия, в субботу, около трех часов ночи, неизвестный похитил мальчика из палаты родильного отделения Центральной районной больницы Сальского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Личность подозреваемого пока не установлена, в настоящее время на месте преступления работают следователи и криминалисты.

В марте 33-летняя россиянка похитила ребенка из роддома в Йошкар-Оле, чтобы подтвердить мужу собственную беременность, о которой говорила ранее. Полицейские нашли пропавшую девочку через несколько часов после случившегося и вернули родителям. В отношении похитительницы завели уголовное дело.