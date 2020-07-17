Россиянка родила посреди рынка и выкинула младенца

Жительница города Ессентуки в Ставропольском крае родила девочку посреди рынка и выкинула младенца, ей вынесли приговор. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону, передает РИА Новости.

По данным следствия, женщина родила в одном из магазинов рынка, после чего положила младенца в полиэтиленовый пакет и оставила за торговыми павильонами. Ребенка нашла одна из продавщиц, она сразу же вызвала скорую помощь. Благодаря ее действиям девочку удалось спасти, добавили в СК.

Россиянку признали виновной в покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Ее приговорили к двум годам ограничения свободы.

В конце июня сообщалось, что жительница Удмуртии родила ребенка на улице, положила его в пакет и оставила под кустом, младенец умер от переохлаждения. Свои действия женщина объяснила тем, что у нее нет денег на содержание младенца, а также она не устроила личную жизнь. Она признала вину.