Российские роженицы пожаловались на угрозы врачей из-за коронавируса

В перинатальном центре Мурманской области роженицы пожаловались на угрозы со стороны врачей в связи с карантином, который 19 мая ввели в больнице из-за обнаруженного у двоих сотрудников коронавируса. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Женщины рассказали, что им сначала, ссылаясь на коллективный приказ, запретили посещать новорожденных, кормить их грудью. Даже если у обоих — матери и ребенка был положительный тест на COVID-19.

По словам одной из рожениц, им не разрешали покидать здание и соблюдать изоляцию дома, угрожая объявлением в розыск и изъятием ребенка.

«Нас запугивали рассказами об ужасах последствий коронавируса. Доводили до нервного срыва и истерик, угрожая при этом отправить ребёнка отдельно от матери в инфекционное отделение под конвоем полиции. Угрожали уголовной ответственностью, не подкрепляя это никакими документами на законодательном уровне», — рассказала пациентка.

Также, по информации издания, в ночь с 20 на 21 мая женщин без согласия и официального уведомления перевезли в роддом №3 Мурманска, при этом разлучив с новорожденными. Им обещали воссоединение с малышами в другой больнице, однако этого не произошло. До сих пор с женщинами никто из областного перинатального центра на связь не выходил, извинений не принесли.

Радиостанция «Говорит Москва» запросила комментарий по поводу произошедшего в самой больнице, а также у властей Мурманской области и города, но ответа еще не последовало.

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