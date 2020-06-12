Беременную россиянку пять дней не брали в роддом из-за ложного теста на COVID-19

В Воркуте беременную женщину пять дней отказывались брать в роддом из-за ложноположительного теста на коронавирус. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам Екатерины Лелековой, она вызвала скорую помощь из-за почечной колики. Ее доставили в роддом, где сделали экспресс-тест на COVID-19. Женщина рассказала, что на последней секунде тест показал «слабую вторую полоску». После этого россиянку отправили в инфекционную больницу, чтобы сдать полноценный анализ, однако врачи предложили сделать тест Лелековой дома.

«Но никто не приходил. Всю ночь у меня болела поясница. На утро вызвала скорую. И тут начался ад», — рассказала женщина. По ее словам, ее с «жуткой болью» возили по всем больницам, однако везде отказывались принимать беременную. «В роддоме сделали повторный анализ на короновирус, он был отрицательным, но в госпитализации все равно отказали. Сказали, что не возьмут, так как я не рожаю», — добавила она.

В итоге женщину приняли в инфекционную больницу. Спустя два дня Лелекову перевели в роддом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



