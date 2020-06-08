Россиянки засунули ребенка в мусорный бак в поисках просроченных продуктов

Жительницы Казани посадили ребенка в мусорный бак, чтобы достать оттуда просроченные продукты из соседнего магазина. Снятое очевидцами видео опубликовано в паблике «Казань Онлайн» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как две женщины стоят у одного из контейнеров на помойке, и из него им передают какие-то предметы. Их россиянки складывают в ящик. В конце ролика одна из них помогает маленькой девочке выбраться из бака. В подписи к публикации сказано, что таким образом они собирали просрочку.

Прокуратура Татарстана начала проверку, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Возбуждено административное дело по статье 5.35 КоАП («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»). Устанавливаются личности обеих женщин и девочки.

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