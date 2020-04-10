99-летней труженице тыла к 9 Мая подарили старые консервы и шестилетний чай

В Магнитогорске 99-летней труженице тыла к 9 Мая вручили юбилейную медаль, а также подарили старые консервы и шестилетний чай. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Женщина не смогла получить медаль на официальном приеме у губернатора, поэтому ее вручили дома. Вместе с ней пенсионерке подарили сухой паек, который оказался просроченным. По словам ее родственников, в подарке был чай, произведенный шесть лет назад, а также консервы, возраст которых составил от двух до четырех лет.

«Мне бы очень хотелось посмотреть в глаза тем людям, которые отвечают за качество этого подарка. Она отдельно от нас живет, в среду пришли и это все увидели», — сказал внучка труженицы тыла.

Отмечается, что вместе с медалью и консервами женщине принесли также поздравительную бумагу, подписанную депутатом законодательного собрания Челябинской области. Власти региона пока не прокомментировали инцидент.

Ранее в апреле сообщалось, что в Карелии малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью выдали пайки из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки. В одном из таких пакетов ползало некое насекомое, которое в соцсетях назвали жуком.

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