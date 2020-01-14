Жителей российского города застали в очереди у помойки с просроченной едой

Жители Екатеринбурга заметили скопление людей у помоек во дворах. Предположительно, горожане приходят к ним в поисках продуктов с истекшим сроком годности, выброшенных из соседних продуктовых магазинов. Фотография одной из таких очередей за просрочкой опубликована в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

«Люди ждут, когда грузчик вывезет из магазина просроченные продукты. В течение 10 минут люди, копаясь в мусорных контейнерах, разбирают все продукты и тащат домой», — приводятся в публикации слова автора снимка. По его словам, испорченные товары принадлежат местному «Минимарту».

«Каждые выходные такая ситуация. Печально», — написал один из комментаторов. Другой указал, что люди стоят в таких очередях не от хорошей жизни. Третьи предположили, что эти россияне просто «любят халяву».

Также пользователи отметили, что видели подобные картины и по другим адресам, у мусорных контейнеров возле других торговых точек. Из-за этого некоторые организации начали вешать замки на свои помойки.

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