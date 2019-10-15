Охота россиян за продуктами с помойки попала на видео

Девять человек набросились на мусорный контейнер в Ярославле, начали активно разбирать его содержимое и наполнять этим сумки. Снятое очевидцами видео опубликовано в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

Автор ролика отметила, что случайно увидела копошащихся в мусоре пенсионеров и позже узнала, что они сбежались к просроченным продуктам, которые выбросили из соседнего супермаркета. «Сначала не поняли, что за возня. Даже драка была. В толпе — бабушки и дедушки, нужда заставила», — написала женщина.

«Смотришь такие видео и сгораешь со стыда, что живешь в такой стране», — написала одна из пользователей в комментариях под записью.

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