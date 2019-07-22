Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек

Елена Зубова / Facebook

Жители Новосибирска набросились на коробки со списанными продуктами, которые сотрудники магазина «Лента» вывезли на помойку. Видео сняла член Совета депутатов Барабинского района Елена Зубова, сообщает «Сиб.фм».

На кадрах люди разных возрастов жадно хватают просроченные товары и с криками распихивают их по своим сумкам. В ролике появляются хлеб и бананы, остальное содержимое коробок плохо видно.

«Только что, 100 метров от администрации Первомайского района. Товарищи, я в ауте, думала, у нас это невозможно. Черт меня дернул дворами идти домой», — отреагировала Зубова. В комментариях пользователи предположили, что собравшиеся люди знают, во сколько выкидывают просрочку, и приходят к этому времени к мусорным бакам.

После публикации видео руководство гипермаркета обещало изменить процедуру утилизации продукции с истекшим сроком годности. Теперь продукты не будут отвозить в контейнеры, а станут передавать специализирующейся на этом компании.

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