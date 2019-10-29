Россияне решили помочь искавшей в мусорке еду женщине с четырьмя детьми

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Жители Якутска начали приносить в местную управу продукты для женщины, которая вместе с четырьмя детьми искала на помойке еду и попала на видео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

После появления видео в соцсетях 28 октября мэр Якутска Сардана Авксентьева поручила разобраться в ситуации. Сотрудники управления Гагаринского округа, где была сделана запись, встретились с женщиной — она пояснила, что дети собирали еду для собаки.

В мэрии рассказали, что женщине окажут материальную помощь, а также помогут определить детей в детский сад по месту жительства и найти работу. Кроме того, рассматривается вариант помочь семье дровами для отопления.

Собеседник ТАСС добавил, что семья находится в сложной жизненной ситуации — мать не работает, а в доме с печным отоплением проживают престарелые неработающие родители и сестра с несовершеннолетним ребенком.

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