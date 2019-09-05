Россиянин избил бездомного на глазах у детей «во имя разведки»

Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан" / YouTube

В башкирском Мелеузе местный житель с флагом военной разведки избил бездомного мужчину. Происходящее на видео сняли школьники, ролик опубликовала ГТРК «Башкортостан».

На записи видно, что мужчина с флагом разведчиков наносит бездомному удары руками и ногами, выкрикивая лозунг «Во имя разведки!». Бездомный не сопротивляется. В какой-то момент за него заступается случайный прохожий, но вскоре избиение возобновляется. За кадром дети подбадривают нападающего.

В республиканском МВД сообщили, что злоумышленника обнаружили и доставили в полицию, это оказался 30-летний житель Кургачинского района, которого ранее судили за грабеж, кражи и угон. Его также подозревают в краже флага с мемориала «Разведчикам всех родов войск и поколений» в Мелеузе. В ведомстве начали доследственную проверку.

1 августа в Перми уволили чиновницу Росреестра, которая пнула бездомного, лежавшего на крыльце у входа в местное отделение ведомства. Женщине не понравился исходящий от него запах. Она утверждала, что здание является памятником архитектуры. Мужчину направили в центр социальной адаптации и пообещали помочь с восстановлением документов.

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