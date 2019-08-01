Избившую бездомного российскую чиновницу уволили

В Перми уволили чиновницу Росреестра, которая пнула бездомного, лежавшего на крыльце учреждения, несмотря на отсутствие нареканий к ее работе. Об этом сообщило издание 59.ru со ссылкой на руководителя ведомства Викторию Абрамченко.

«Необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Подобное поведение недопустимо ни для кого, а для госслужащего — тем более», — сказала она.

По словам Абрамченко, случай «должен стать уроком» для всех работников системы Росреестра. Она напомнила, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина «определяют основной смысл и содержание» деятельности госслужащих.

24 июля сообщалось, что в Перми чиновница краевого управления Росреестра избила ногами бомжа, лежавшего у входа в учреждение. По ее словам, запах, исходящий от бездомного, «задушил всех девочек, невозможно дышать». Женщина также объяснила свои действия тем, что здание является памятником архитектуры.

Мужчину забрали в центр социальной адаптации. Ему предоставили одежду, накормили, а также пообещали помочь с восстановлением и оформлением документов.

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