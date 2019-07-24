Российская чиновница избила ногами бомжа

В Перми чиновница краевого управления Росреестра избила ногами бомжа, спавшего у входа в учреждение. Об этом пишет АиФ-Прикамье.

Женщина рассказала, что запах, исходящий от бездомного, «задушил всех девочек, невозможно дышать». Еще одной причиной своего поступка она назвала то, что здание является памятником истории архитектуры.

При этом она пояснила, что социальные службы отказались от этого бомжа.

3 июня сообщалось, что испанский YouTube-блогер китайского происхождения Кангуа Рен, известный под псевдонимом ReSet, получил 15 месяцев тюрьмы за издевательства над бездомным. Он заменил белую кремовую начинку в печенье Oreo зубной пастой и дважды накормил им бездомного. В результате мужчине стало плохо.

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