Избитого российской чиновницей бомжа забрали с улицы

В Перми забрали в центр социальной адаптации бомжа, которого избила ногами сотрудница местного управления Росреестра. Об этом сообщило издание 59.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, мужчину увезли туда после звонка прохожего. Ему предложили остаться — он согласился.

Изданию ProGorod в министерстве социального развития рассказали что, с мужчиной работают психологи и специалисты социальной службы. Ему дали еду и чистую одежду. Центр также поможет мужчине получить паспорт, медицинскую страховку и медицинскую помощь для установления инвалидности.

В управлении Росреестра сказали, что проводят проверку. По данным ведомства, мужчина начал появляться у его здания около месяца назад. Вечером там собиралась компания и распивала спиртное. Ни скорая, ни полицейские ничего не могли с этим сделать.

«Само управление Росреестра полномочиями решать проблемы граждан, ведущих асоциальный образ жизни, не наделено. К решению проблемы подключились полицейские, минсоцразвития, омбудсмен и сотрудники администрации», — сообщили в управлении Росреестра.

Ранее сообщалось, что в Перми чиновница краевого управления Росреестра избила ногами бомжа, лежавшего у входа в учреждение. Она заявила, что запах, исходящий от бездомного, «задушил всех девочек, невозможно дышать». Она также объяснила свои действия тем, что здание является памятником истории архитектуры.

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