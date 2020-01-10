Спонсор просроченных сладостей для слепых россиян объяснился

Злого умысла у фирмы, предоставившей просроченные сладости для членов курганского общества слепых, не было, объяснил руководитель компании Алексей Якимов. Его слова приводятся на сайте издания «Новый День» в пятницу, 10 января.

«Мы давно сотрудничаем с обществом слепых. Подарки формировали, конечно, из качественных товаров с нормальными сроками годности. Но, возможно, произошла ошибка — на складе могли перепутать коробки», — сказал Якимов.

По его словам, в настоящий момент проводится внутрення проверка. Он извинился перед инвалидами, а также пообещал усилить контроль для избежания подобных неприятных инцидентов в будущем.

В обществе инвалидов подтвердили, что организация давно оказывает спонсорскую помощь, и такое произошло впервые.

Подарки с просроченными сладостями вручили инвалидам на новогоднем мероприятии в Курганском обществе слепых 26 декабря. Просрочку заметила родственница одной из членов общества слепых. Она призвала не издеваться над инвалидами.

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