Российских заключенных кормили некачественной курятиной

Российских заключенных в семи колониях нескольких регионов кормили некачественным куриным мясом. О поставках с нарушениями сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Комиссии по приемке продукции выявили несоответствие мяса кур первого сорта требованиям нормативно-технической документации. Хотя внешне мясо не имело дефектов, при разморозке замороженные куры теряли в весе. В ведомстве отметили, что внутри тушек содержалось гелевое вещество. Курятину изъяли и направили на экспертизу в Россельхознадзор. Информация экспертизы будет направлена в надзорные и следственные органы. Сейчас ФСИН готовит иски к поставщику.

В июле этого года выяснилось, что за кормежку российских зэков просрочкой предлагалось 10 миллионов долларов. Первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Анатолий Рудый рассказал, что бывшему замглавы ведомства Олегу Коршунову предлагали взятку, но тот отказался.

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