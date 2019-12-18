В российской колонии почти семь лет действовала ячейка террористов

Следственный комитет России (СКР) ликвидировал террористическую ячейку, действовавшую в колонии на территории Калмыкии с 2013 года. Об этом в среду, 18 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника «Ленты.ру», ячейку организовал отбывавший наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) уроженец Дагестана. Террористическое сообщество занималось пропагандой и оправданием терроризма, в него входило более 100 человек. При этом покровительство организации за денежное вознаграждение осуществлял первый заместитель начальника колонии.

Он пояснил, что сотрудник ИК-2 не задержан, у него проходят обыски. Источник добавил, что после освобождения из колонии, организатор ячейки вернулся в Дагестан, где был ликвидирован в ходе вооруженного столкновения с правоохранительными органами.

Со своей стороны, официальный представитель СКР Светлана Петренко подтвердила «Ленте.ру», что в ИК-2 была создана террористическая ячейка. Петренко добавила, что руководство колонии за деньги оказывало общее покровительство членам террористического сообщества.

По ее словам, по подозрению в совершении преступления на территории Дагестана, Краснодарского края и Волгоградской области задержаны 5 человек. Остальные подозреваемые отбывают наказание в местах лишения свободы. В том числе, в ИК-2 в Калмыкии.

Петренко добавила, что трое вышедших на свободу участников сообщества в период с 2014 по 2015 год были ликвидированы на территории Дагестана. В отношении 22 лиц возбуждено уголовное дело о создании террористического сообщества и участия в нем.

Следствие проверяет причастность подозреваемых к другим преступлениям, устанавливается роль и степень их участия в террористической ячейке. Действиям сотрудников регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) будет дана правовая оценка.

5 декабря сообщалось, что Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении под стражу девятерых предполагаемых участников террористической организации, задержанных в России. В их числе два главаря и семь участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». В числе фигурантов российские граждане и уроженцы Центральной Азии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru