В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении под стражу девятерых предполагаемых участников террористической организации, задержанных в России. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным агенства, среди задержанных два главаря и семь участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». В числе фигурантов российские граждане и уроженцы Центральной Азии.

3 декабря сообщалось, что террористы были задержаны сотрудниками ФСБ в Москве и Челябинске. Действуя по указанию зарубежных эмиссаров террористической организации, они распространяли в России идеологию, нацеленную на свержение насильственным путем действующей власти. На своих собраниях задержанные вербовали в ряды террористов мусульман и трудовых мигрантов.

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