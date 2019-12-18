Задержание террористов из подпольной ячейки в российской колонии попало на видео

Задержание членов подпольной террористической ячейки, действовавшей в ИК-2 в Калмыкии на протяжении семи лет, попало на видео. Запись опубликована на YouTube-канале Следственного комитета России.
На оперативных кадрах ФСБ видны бойцы спецназа, которые проводят задержания подозреваемых; у заключенных колонии проводится обыск и изымаются ножи и телефоны.
Ранее 18 декабря сообщалось, что ячейку, состоящую из 100 человек, организовал уроженец Дагестана, отбывавший наказание в калмыцкой колонии. Ее деятельность покрывал за денежное вознаграждение первый заместитель начальника ИК-2. Он пока не задержан, у него проходят обыски.
Организатор ячейки после освобождения из колонии вернулся в Дагестан, где был ликвидирован в ходе вооруженного столкновения с правоохранительными органами.
В настоящее время на территории Дагестана, Краснодарского края и Волгоградской области задержаны пять предполагаемых участников ячейки. Остальные подозреваемые отбывают наказание в местах лишения свободы, в том числе в ИК-2.
Уголовное дело о создании террористического сообщества и участия в нем возбуждено в отношении 22 лиц.