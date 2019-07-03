За кормежку российских зэков просрочкой предлагалось 10 миллионов долларов

Первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Анатолий Рудый дал показания на судебном процессе по уголовному делу в отношении бывшего замглавы ведомства Олега Коршунова, обвиняемого в хищениях. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Генерал-лейтенант внутренний службы Рудый выступил как свидетель со стороны защиты подсудимого на слушаниях, проходящих в Гагаринском суде Москвы. Он положительно оценил работу Коршунова во ФСИН, благодаря которому в ведомстве разрешились многие финансовые проблемы.

По версии следствия, в 2015 году замдиректора ФСИН Олег Коршунов, руководитель ФГУП «Производственно-промышленный дом ФСИН России» Виталий Морусов и предприниматель Смбат Арутюнян вступили в преступный сговор с целью хищения бюджетных средств. Для этого в колониях было организовано производство обуви для заключенных и сотрудников ФСИН. Следствие считает, что вместо кожи использовался более дешевый материал, а выделенные из бюджета 263 миллиона рублей были похищены обвиняемыми.

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В ходе расследования Арутюнян дал показания, что передал Коршунову в его служебном кабинете папку с откатом в 300 тысяч евро и утверждал, что «он всех во ФСИН купил, включая директора». Рудый заявил в суде, что предприниматель распускал слухи. Он рассказал о порядке, введенном директором ФСИН Геннадием Корниенко из-за многочисленных провокаций в отношении руководства ведомства: посетителей пропускали в кабинеты чиновников без телефонов и сумок. Их документы предварительно просматривались секретарями. Кроме того, кабинеты руководителей ФСИН были оснащены скрытыми камерами.

Исходя из этого защита указала, что на суде не была показана запись с визитом Арутюняна к Коршунову, во время которого была передана папка с деньгами.

Рудый рассказал, что Коршунову предлагали гораздо большие суммы откатов. Например, за то, чтобы заключенных кормили просроченными продуктами, обещали 10 миллионов долларов, от которых подсудимый отказался.

Коршунова арестовали осенью 2017 года по обвинению в растрате 160 миллионов рублей. По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

Свою вину Коршунов не признает.

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