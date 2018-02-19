Трех генералов ФСИН отправили в отставку после скандала с закупкой раций

Трех генералов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отстранили от должностей после скандальной истории с рациями. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщил источник «Ленты.ру».

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После проверки сотрудников управления «М» ФСБ московские следователи заподозрили нескольких сотрудников главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН и компании «Т-Хелпер телеком» в хищении бюджета госзаказа на поставку раций для ФСИН. По данным РИА Новости, бюджетные деньги были похищены в 2014-2015 годах.

«Общая сумма контрактов составила 141 миллион рублей. Они были выполнены ненадлежащим образом: в ведомство был поставлено оборудование заведомо ненадлежащего качества», — сообщал источник агентства.

Точный ущерб от действий аферистов устанавливается, возбуждено два уголовных дела — о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

1 февраля стало известно, что бывший заместитель директора ФСИН Олег Коршунов стал фигурантом двух уголовных дел по статье 159 УК («Мошенничество») в связи с хищениями из бюджета. По версии следствия, при закупке обуви для нужд ФСИН Коршунов в сговоре с директором частной фирмы заменил материалы для производства обуви на более дешевые и не соответствующие техзаданию. В СК отметили, что таким образом Коршунов нанес ущерб на общую сумму около около 90 миллионов рублей.

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