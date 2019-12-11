Массовая голодовка заключенных началась в российской колонии

В новосибирской исправительной колонии №8 началась массовая голодовка заключенных в знак протеста против беспредела. Об этом пишет «ТайгаИнфо».

Осужденный Александр Ивов подал заявление в Следственный комитет на сотрудника спецподразделения ФСИН «Корсар», который избил его. Сначала конфликт с заключенным спровоцировал сотрудник колонии, отказавшийся выдать сигареты. Вместо этого он вызвал на подмогу спецназ. Один из бойцов стал избивать Ивова, потом ему удалось вырваться и убежать в коридор, где он ранил себя, а после объявил голодовку.

Правозащитники сообщили, что у потерпевшего зафиксированы ушибы и сотрясение мозга. После этого инцидента более 130 заключенных колонии, находящихся в едино помещении камерного типа, где обычно содержатся нарушители порядка, объявили голодовку, «так как не могут терпеть систематические избиения, организованные начальником колонии».

СКР начал доследственную проверку по факту применения силы к заключенному новосибирской ИК-8. Следователи опрашивают очевидцев происшествия, рассказали «Тайге.инфо» в региональном управлении ведомства.

Новосибирская ИК-8 — это мужская колония строгого режима, предназначенная для ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru