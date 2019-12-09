Конвоирам вынесли приговор за попытку побега из суда участников «банды GTA»

Красногорский городской суд вынес приговор четырем полицейским, допустившим побег из-под стражи участников «банды GTA» в Мособлсуде 1 августа 2017 года. Об этом сообщил «Интерфакс».

Бывший командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Главного управления МВД по Московской области Алексей Гришин, заместитель командира взвода Алексей Маханьков и два старших полицейских конвоя Елизавета Лукьянова и Михаил Фартушняк признаны виновными в халатности.

Суд назначил Гришину и Фартушняку по три года условно, Маханькову и Лукьяновой — два и 1,5 года условно соответственно.

1 августа 2017 года участники «банды GTA» предприняли попытку побега в Мособлсуде, где проходил процесс по делу об убийствах водителей на дорогах.

Как установлено следствием и судом, в нарушение правил конвоирования полицейские отправили пятерых подсудимых из зала судебного заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух конвоиров. В результате допущенной халатности заключенные напали в лифте на своих охранников, отобрали у них оружие и тяжело ранили одного из бойцов Росгвардии. После этого они попытались скрыться, но были нейтрализованы — троих застрелили на месте, один скончался от ранений в больнице, еще один — Хазратхон Додохонов — выжил.

Материалы по теме Игра окончена Банда GTA была кошмаром российских дорог. Теперь в ее истории поставили точку Джинн попутал В деле «банды GTA» появились бесы и подсудимые мертвецы

Конвоиры заявляли о ненадежных наручниках, чем и воспользовались подсудимые.

Четверо участников банды получили пожизненное лишение свободы. Додохонову к этому максимальному наказанию прибавили 20 лет за попытку побега.

Лидер «банды GTA» Ибайдулло Субхонов был уничтожен во время задержания в ноябре 2014 года в Подмосковье. Свое название банда получила по аналогии с серией компьютерных игр Grand Theft Auto.

По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии, которые в период с 2012 по 2014 год совершили 16 разбойных нападений на территории Москвы, Московской и Калужской областей. В результате были убиты 17 человек.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru