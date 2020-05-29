В России захотели ввести переработку пищевых отходов к 2022 году

В Госдуме рассматривают возможность запретить отправлять пищевые отходы на свалку, чтобы вместо этого перерабатывать их и получать полезные ресурсы. Предложение внести поправки в соответствующее распоряжение правительства направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщают «Известия».

Суть инициативы в том, чтобы заставить компании обращаться с невостребованными продуктами в упаковке как с пищевыми отходами. Тогда производителям, ретейлерам и общепиту придется учитывать реальные рыночные запросы, продавать излишки со скидкой или отдавать еду на благотворительность, а просроченные товары направлять на переработку. При этом запрет не будет распространяться на смешанный мусор, который выбрасывают обычные граждане.

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Идею уже поддержали в профильном комитете Госдумы и Счетной палате. Предполагается, что в случае принятия законопроекта новые положения начнут действовать с января 2022 года, тогда у отраслевиков будет время на адаптацию.

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень в разговоре с изданием уточнил, что в России уже есть инфраструктура для утилизации таких отходов, но она находится в зачаточном состоянии, и эту нишу придется развивать. Эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук отметил, что в некоторых российских регионах уже есть практика установки компостных ящиков и специальных контейнеров во дворах. В перспективе такая система могла бы снизить траты жильцов на содержание дома.

Сейчас примерно 50 процентов всего мусора составляют пищевые отходы. В процессе гниения они выделяют аммиак, сероводород и метан, которые приводят к парниковому эффекту и из-за которых свалки производят зловоние. Если ограничить ввоз таких отходов на полигоны, это разгрузит систему, и не надо будет создавать новые мусорные точки.

В результате переработки органики получаются компост, удобрения, биогаз и корма для животных. На такие технологии переработки отходов уже перешли в Германии, Испании, Швеции, Австрии, Нидерландах, Канаде, некоторых штатах США.

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