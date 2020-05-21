В федеральной схеме обращения с отходами оставят мусорные полигоны

Федеральная схема обращения с отходами включает в себя создание мусорных полигонов, поскольку полностью отказаться от захоронения мусора не получится. Об этом сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора, передает ТАСС.

Отмечается, что бизнесу переработки вторичных ресурсов в настоящее время не хватает отсортированного сырья. При этом в федеральную схему войдут еще около 1,5 тысячи объектов переработки. Однако часть отходов все равно будет отправлять на захоронение в новые современные мусорные полигоны.

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Первый проект федеральной схемы по обращению с отходами был одобрен в конце апреля. Окончательный вариант схемы будет утвержден осенью 2020 года после того, как ее согласуют с регионами страны. Вице-премьер России Виктория Абрамченко назвала проект «инструментом стратегического планирования и управления системой обращения с отходами в России».

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».

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